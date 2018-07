Britische Boxer auf Ibiza unter Vergewaltigungsverdacht

Nach Angaben der Polizei lernten die Männer die Frau am Dienstag vergangener Woche in einer Bar kennen. Ihr sei es nicht gut gegangen, woraufhin sie “angeblich Pillen nahm, die sie ihr gaben”, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau gab demnach an, dass die Männer sie anschließend in einem Hotelzimmer vergewaltigt hätten.

Die beiden Boxer blieben den Angaben zufolge nach einer Anhörung in Untersuchungshaft, wohingegen die beiden anderen Männer vorläufig freigelassen worden seien. Die Sportler stehen bei der Boxer-Managementfirma MTK Global unter Vertrag. Das Unternehmen versicherte, die Vorwürfe “sehr ernst” zu nehmen.

(APA/AFP)