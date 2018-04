Britische Innenministerin Amber Rudd zurückgetreten

Als “Windrush-Generation” werden karibische Einwanderer bezeichnet, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf Einladung der Regierung in London nach Großbritannien kamen. Die Immigranten und ihre Nachfahren haben inzwischen Probleme, ihr Aufenthaltsrecht nachzuweisen, weil sie nie entsprechende Dokumente erhalten haben. Vielen wird mit Abschiebung gedroht, Sozialleistungen und medizinische Behandlungen werden verweigert.

In den vergangenen Tagen war Rudd mit widersprüchlichen Aussagen zu dem Skandal aufgefallen. Kritiker warfen der konservativen Politikerin Ahnungslosigkeit vor. Die Opposition hatte ihren Rücktritt gefordert. Damit verliert May eine weitere Vertraute in der Regierung. Es ist der vierte Rücktritt innerhalb von sechs Monaten in ihrem Kabinett.

Auch May war wegen ihrer Rolle als frühere Innenministerin im Windrush-Skandal angegriffen worden. Der Begriff “Windrush-Generation” leitet sich von dem Namen eines Schiffes ab, mit dem die ersten Einwanderer aus der Karibik nach Großbritannien kamen.

Im Zuge von Gesetzesverschärfungen der britischen Regierung gegen illegale Einwanderung waren zuletzt auch diese Migranten und ihre Nachfahren in den Fokus geraten. Unter den Einwanderern aus der Karibik hatten die Maßnahmen Ängste ausgelöst. Premierministerin May entschuldigte sich bei den Karibikstaaten aus dem Commonwealth.

