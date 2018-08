Britische Touristin überlebt zehn Stunden in kroatischer Adria

Die Frau fiel vom Kreuzfahrtschiff. (Symbolbild) - © VALERY HACHE / AFP/Archiv

Eine Urlauberin, die in der kroatischen Adria von einem norwegischen Kreuzfahrtschiff gefallen war, ist am Sonntag nach zehn Stunden aus dem Meer gerettet worden. Das berichtete das kroatische Innenministerium am Sonntag in Zagreb.