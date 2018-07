Britisches Königshaus veröffentlicht Tauffotos von Prinz Louis

Weitere Aufnahmen zeigen Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36). Queen Elizabeth II. (92) und ihr Ehemann Prinz Philip (97) hatten an der Taufe ihres Urenkels nicht teilnehmen können. Ihr Abwesenheit habe aber keine gesundheitlichen Gründe gehabt, wie der Buckingham-Palast mitgeteilt hatte.

The Duke and Duchess of Cambridge have released four official photographs to mark the christening of Prince Louis on Monday 9th July.

The photographs were taken by Matt Holyoak at Clarence House, following Prince Louis’s christening. pic.twitter.com/v6mN6QDgrr

