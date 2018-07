Britisches Nowitschok-Opfer wieder bei Bewusstsein

Der Zustand des Mannes ist weiter kritisch - © APA (AFP)

Der mit Nowitschok vergiftete britische Mann ist wieder bei Bewusstsein. Sein Zustand sei kritisch, aber stabil, teilte das Krankenhaus am Dienstag mit. Es seien gute Nachrichten, der 45-Jährige sei aber noch nicht über den Berg, erklärte die Klinik. Der Mann und seine 44 Jahre alte Frau waren Ende Juni mit Vergiftungserscheinungen in Amesbury gefunden worden. Die Frau starb am Sonntagabend.