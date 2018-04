Britisches Oberhaus verpasst Theresa May Brexit-Niederlage

Theresa May konnte Abweichler nicht umstimmen - © APA (AFP/Archiv)

Die britische Regierung unter Theresa May hat bei einer Brexit-Abstimmung im Oberhaus eine empfindliche Niederlage erlitten. Die Lords votierten am Mittwoch mehrheitlich für einen Änderungsantrag zum EU-Austrittsgesetz, damit ihr Land nach der Scheidung von der EU vielleicht doch in der Zollunion bleiben kann. Abweichler aus den Reihen der Konservativen unterstützten den Antrag der Opposition.