Bruck: 21-Jährige bei Pkw-Überschlag schwer verletzt

Aus bisher unbekannten Gründen verlor die 21-Jährige die Kontrolle auf der vierspurig ausgebauten Brucker Umfahrung plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Sie prallte in eine Leitschiene und die Lärmschutzwand und überschlug sich.

Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurde die Pinzgauerin in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Der Alkomattest verlief laut Polizei negativ. Am Fahrzeug, der Lärmschutzwand und der Leitschiene entstand massiver Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Bruck und Zell am See führten die Fahrzeugbergung durch. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die B311 kurzzeitig gesperrt.