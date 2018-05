Ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten vor Ort. (Symbolbild) - © Bilderbox

Schwere Verletzungen hat sich am Dienstag ein Arbeiter in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) beim Sturz von einem Balkon zugezogen. Der 47-Jährige stürzte rund drei Meter in die Tiefe.