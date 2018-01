Bruck: Fünf Personen nach Christbaumbrand im Spital

Gegen 18.15 Uhr wurden die freiwilligen Einsatzkräfte am Samstagabend alarmiert. In einem Zweifamilienhaus war offenbar wegen einer Wunderkerze ein Christbaum in Flammen geraten, berichtete die Polizei Salzburg in einer Presseaussendung.

Auch zwei Kleinkinder im Krankenhaus

Von den sechs Personen, die sich während des Brandes im Haus aufhielten, wurden fünf wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in die Krankenhäuser Zell am See und Schwarzach gebracht. Darunter waren auch zwei Kleinkinder im Alter von sechs Monaten und vier Jahren, so die Polizei. Über die Höhe des Sachschadens ist nichts bekannt.