Brüche, Prellungen, Blutergüsse: Vier schwere Skiunfälle innerhalb drei Stunden im Pongau

Teils schwere Skiunfälle an den Weihnachtsfeiertagen. - © dpa/Patrick Seeger

Vier Skiunfälle mit Kollisionen innerhalb von drei Stunden registrierte die Polizei Salzburg am Montag, wie sie am Dienstag mitteilte. Drei der Zusammenstöße passierten in Wagrain, einer in Obertauern.