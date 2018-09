Brückeneinsturz in Genua: Rom will Entzug der Autobahnlizenz

Italiens Arbeitsminister Luigi Di Maio - © APA (AFP)

Nach dem Brückeneinsturz in Genua denkt die italienische Regierung an umfassende Konsequenzen. Vizepremier und Arbeitsminister Luigi Di Maio versprach, dass die Regierung dem Betreiber der eingestürzten Brücke, der Autobahngesellschaft “Autostrade per l’Italia”, die Konzession entziehen wird.