Brüssel will Hinweisgeber besser vor Repressalien schützen

Viele Hinweisgeber halte allerdings Angst vor Vergeltung davon ab, ihre Bedenken zu äußern. Die Behörde wolle deshalb bei ihrer Präsentation am Mittwoch verdeutlichen, wie Informanten in der EU mehr Sicherheit vor Repressalien garantiert werden kann, berichtet die Zeitung. Die Richtlinie solle gemeinsame Mindeststandards für den Schutz von Personen in der EU setzen, die Verstöße in ihrem Unternehmen oder ihrer Organisation offenlegen.

Wie vom Europäischen Parlament gefordert, habe die Kommission versucht, den Begriff “Hinweisgeber” möglichst breit zu fassen. So sollen nicht nur Angestellte in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst, sondern auch unbezahlte Praktikanten oder ehrenamtlich Tätige geschützt werden, heißt es in dem Bericht.

Die EU-Staaten sollen demnach sicherstellen, dass in Unternehmen “interne Kanäle und Verfahren für die Berichterstattung und Weiterverfolgung von Berichten” eingerichtet werden, gegebenenfalls nach Anhörung der Sozialpartner. Nach einer Studie der Kommission betrage der finanzielle Schaden aufgrund des fehlenden Schutzes von Hinweisgebern allein im öffentlichen Auftragswesen EU-weit zwischen 5,8 und 9,6 Milliarden Euro pro Jahr.

(APA/dpa)