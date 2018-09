Brutaler Übergriff in Wals: 35-Jähriger zerrt junge Frau aus Auto

Die Polizei konnte den 35-Jährigen festnehmen. (Symbolbild) - © Bilderbox

Mit knapp drei Promille Alkohol im Blut soll am Montagabend ein 35-Jähriger in Wals (Flachgau) eine 24-Jährige aus ihrem Auto gezerrt haben. Die Frau konnte sich aber losreißen und laut um Hilfe schreien. Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf direkt neben dem Tatort in einem Schnellimbiss von der Polizei festgenommen. Er verweigerte jegliche Aussage, teilte die Polizei mit.