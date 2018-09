Zehnjähriger soll von Mitschülern vergewaltigt worden sein

Mehrere Kinder sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. (Symbolbild) - © APA/ROLAND SCHLAGER/Archiv

Ein zehnjähriger Volksschüler aus Berlin soll während einer Klassenfahrt von einem gleichaltrigen Mitschüler vergewaltigt worden sein. Der Fall soll sich vor den Sommerferien in einem Freizeitheim in der Uckermark ereignet haben, wie “Bild”, “BZ” und “Morgenpost” am Samstag berichteten.