Bub bei Unfall getötet: Haft für Lenker

Der 23-Jähriger musste sich vor Gericht verantworten.

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am 5. Juli 2017 in St. Koloman (Tennengau). Ein zehnjähriger Radfahrer wurde von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Der 23-jährige Autofahrer wurde am Dienstag bei einem Prozess in Salzburg wegen grob fahrlässiger Tötung zu neun Monaten teilbedingter Haft, davon drei Monate unbedingt, verurteilt.