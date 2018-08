Bub überlebt Flugzeugabsturz mit acht Toten in Indonesien

Ein Zwölfjähriger hat als einziger den Absturz überlebt. - © APA/AFP/Papua's Cendrawasih Military Command/Handout

Ein Zwölfjähriger hat einen Flugzeugabsturz in Indonesien überlebt, bei dem alle übrigen acht Insassen an Bord ums Leben gekommen sind. Wie die Behörden mitteilten, war die Maschine am Samstag in einer Bergregion in der östlichen Provinz Papua verunglückt. Am Sonntag wurde das Wrack an einem Berghang in einem Wald gefunden.