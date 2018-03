Buchteln mit heißer Vanillesauce

Die Mengenangaben im Rezept reichen für 25 Buchteln. Und das braucht ihr dazu:

Zutaten

500 Gramm Mehl

1 Prise Salz

100 Gramm Butter

50 Gramm Zucker

2 Eier

1 Eidotter

1/2 Würfel Germ

200 Milliliter lauwarme Milch

Und so geht’s:

Der Germ wird in der warmen Milch aufgelöst, sie darf nicht heiß sein. Verwendet man zu heiße Milch, werden die Hefekulturen zerstört und der Teig geht nicht mehr auf. Die Hälfte der Butter mit dem Mehl zwischen den Fingern zu kleinen Bröseln verreiben. Danach gibt man Salz, Zucker, Eier, Dotter und die Milch mit Germ dazu und verknetet alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig. Wenn der Teig zu klebrig ist einfach noch ein bisschen Mehl dazugeben.

Den Teig dann an einem warmen Ort etwa 45 Minuten gehen lassen, bis er deutlich an Volumen zugenommen hat. Danach wird der Teig auf einer bemehlten Fläche in 25 kleine Teile portioniert. In einer Auflaufform 50 Gramm Butter geschmolzen. Aus den Teigportionen kleine Kugeln formen, in der flüssigen Butter wälzen und in die Auflaufform schlichten. Wer möchte, kann die Buchteln mit Marmelade oder Früchten, zum Beispiel Marillen oder Zwetschken, füllen.

Nun müssen die Buchteln an einem warmen Ort noch einmal in der Form etwa 30 Minuten gehen. Schließlich werden sie bei 180 Grad so lange gebacken, bis sie eine schöne hellbraune Farbe haben. Je nach Ofen dauert das um die 35 Minuten.

Wenn die Buchteln goldbraun sind, dann sind sie perfekt. Foto: Birgit Scheibl/ Salzburg Agrar Marketing ©

Tipp

Die Buchteln könnt ihr gleich nach dem Backen nochmals mit zerlassener Butter bestreichen. Das gibt ihnen einen schönen Glanz und noch mehr Geschmack. Sehr gut dazu passt heiße Vanillesauce.

