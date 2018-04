Bürgermeister wegen BP-Wahl-Unregelmäßigkeiten vor Gericht

Konkret geht es um die Auszählung der Briefwahlstimmen zur – später aufgehobenen – Bundespräsidentenstichwahl vom 22. Mai 2016. Schon bald waren Vorwürfe laut geworden, dass es bei der Auszählung an mehreren Orten in Österreich Unregelmäßigkeiten gegeben habe. In Villach, so der Vorwurf, wurden Wählerstimmen zu früh und unter falschen Rahmenbedingungen ausgezählt, eine dafür benötigte Sitzung des Bezirkswahlbehörde habe auch nicht stattgefunden.

Laut Novak muss sich der Bürgermeister selbst wegen falscher Beurkundung verantworten. “Dabei geht es um zwei fehlerhafte Protokolle”, sagte Novak. Albel hatte bereits 2016 in einer Befragung vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) eingeräumt, dass es bei der Auszählung zu “offensichtlichen Fehlern” gekommen war.

“Wir hoffen auf diversionelle Erledigung”, sagte Novak. Der Prozess wird am Landesgericht Klagenfurt stattfinden, Richter Christian Liebhauser-Karl wird laut Novak die Hauptverhandlung leiten.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte am Mittwoch die zehn Strafanträge wegen Unregelmäßigkeiten in der Villacher Bezirkswahlbehörde bei der aufgehobenen Bundespräsidentschafts-Stichwahl ebenfalls bestätigt. Gegen sechs weitere Beschuldigte wurde das Verfahren eingestellt, hieß es in einer Aussendung.

Ebenso eingestellt wurden die Verfahren hinsichtlich der Vorgänge bei fünf weiteren Wahlbehörden: Klagenfurt, Wien-Liesing, Zell-Gurnitz (Bezirk Klagenfurt-Land), Miesenbach (Bezirk Wiener Neustadt) und Rohrbach (Bezirk Mattersburg). Zu den übrigen Wahlbehörden wurden laut WKStA Vorhabensberichte an die Oberstaatsanwaltschaft Wien erstattet. Es handelt sich dabei um etwa 20 Wahlbehörden und rund 250 Beschuldigte.

Der Vorwurf gegen die zehn Beschuldigten der Villacher Wahlbehörde lautet auf “falsche Beurkundung und Beglaubigung im Amt”, einem Beschuldigten werden zusätzlich noch Amtsanmaßung, falsche Beweisaussage und Beweismittelfälschung vorgeworfen. Konkret legt die WKStA ihnen zur Last, dass Briefwahlkarten “allein durch Bedienstete des Magistrats der Stadt Villach ohne Anwesenheit eines Mitglieds der Bezirkswahlbehörde” geöffnet, ausgezählt und ausgewertet worden sein sollen. Zudem hätten die Mitglieder der Bezirkswahlbehörde “fälschlich beurkundet, dass sie beim Öffnen, Auszählen und Auswerten der Briefwahlkarten anwesend gewesen seien”. Eine Person soll unter anderem im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof als Zeuge falsch ausgesagt haben.

(APA)