Martina Berthold wechselt von der Landes- in die Salzburger Stadtpolitik – das ist bekannt. Am Donnerstag präsentierte die Spitzenkandidatin der Bürgerliste ihre Kampagne für die kommende Gemeinderatswahl. Im Anschluss stand sie in unserem LIVESTUDIO Rede und Antwort. Hier könnt ihr das Interview nachsehen.

Mit Berthold steht erstmals eine Frau an der Spitze der Bürgerliste. Sie ist nach derzeitigem Stand bei der kommenden Wahl auch die einzige weibliche Spitzenkandidatin. Im Interview erklärt sie unter anderem, warum sie nichts von der Öffnung der Busspuren für Elektroautos hält. Berthold präsentiert Kampagne Leserreporter Feedback