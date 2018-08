Bürgermeisterwechsel in Kleinarl

.: Wolfgang Viehauser und Max Aichhorn am Tag der Übergabe. - © Volkspartei Kleinarl

Nach fast 20 Jahren an der Spitze der Gemeinde Kleinarl (Pongau) übergibt Max Aichhorn das Amt des Bürgermeisters an seinen Nachfolger Wolfgang Viehhauser. An seinem 70. Geburtstag Ende Juli hat sich der langjährige Ortschef in den Ruhestand verabschiedet.