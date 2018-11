Bürgerspitalplatz für Sanierungsarbeiten gesperrt

Die Arbeiten am Bürgerspitalplatz starten am Montag. - © FMT-Pictures/TA

Am Montag beginnen die Sanierungsarbeiten am Bürgerspitalplatz und in der Münzgasse in der Salzburger Altstadt. Binnen einer Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Bis 11. November ist daher keine Durchfahrt über den Platz am Ende der Getreidegasse möglich.