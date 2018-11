Bürgerwehr in OÖ will Hitlerhaus als Vereinslokal

Das Geburtshaus Hitlers hätte die Bürgerwehr gerne als Vereinslokal. - © APA/MANFRED FESL

In Linz ist eine selbst ernannte Bürgerwehr namens “Vikings Security Austria Division Linz” Ende Oktober auf allgemeine Ablehnung gestoßen, nun stellte ein Ableger der Gruppe ein Bild des Hitler-Geburtshauses in Braunau online und vermerkte dazu: “Wenn alles gut geht haben wir bald ein Vereinslokal!” Das berichtete das ORF Radio Oberösterreich am Dienstag.