Bürmoos: Spektakulärer Brand bei Autowerkstatt

Die Feuerwehr im Kampf gegen die Flammen. - © FF Bürmoos

Ein Brand in einer Autowerkstatt forderte in der Nacht auf Montag in Bürmoos (Flachgau) 55 Feuerwehrleute. Zahlreiche Reifen standen in Flammen. Weil diese laufend zerplatzten, waren die Löscharbeiten nicht ungefährlich.