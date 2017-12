Bürmoos: Mehrere Häuser mit Schriftzügen beschmiert

Mehrere Gebäude wurden in der Nacht auf Freitag besprüht. - © LPD Salzburg

Vandalen haben in der Nacht auf Freitag in Bürmoos (Flachgau) eine Spur der Verwüstung in hinterlassen. Mehrere Gebäude wurden mit Graffiti „verziert“. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.