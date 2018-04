Red Bull Salzburg auf dem Weg nach Rom

Salzburgs Bullen machen sich auf den Weg nach Rom: Es wartet Gegner Lazio. - © FMT-Pictures/MW

In der Europa-League trifft Salzburg am Donnerstag auf Lazio Rom. Am Mittwoch präsentierten sich die Bullen gut gelaunt und optimistisch vor der Abreise am Salzburger Flughafen. Das Viertelfinal-Hinspiel startet am Donnerstag um 21.05 Uhr. Wir übertragen das Match im LIVETICKER.