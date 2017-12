Bulls-Coach Schrittwieser zum Verband, Coffin übernimmt

“Ich hab mir immer gewünscht, unseren Club am Höhepunkt zu übergeben – und diese Möglichkeit nütze ich jetzt, auch wenn es für mich emotional sehr schwierig ist”, erklärte Schrittwieser, der seinen Abschied am (heutigen) Freitag im Auswärtsspiel in Oberwart gab. Der 50-Jährige war mit einer kurzen Unterbrechung seit 1993/94 Coach der “Bulls” und führte diese in dieser Zeit zu vier Meistertiteln und drei Cupsiegen – zuletzt gelang 2017 erstmals das Double. “Ich kann als Coach nicht mehr erreichen – was wir gemeinsam hier in Kapfenberg aufgebaut haben, ist sowieso einzigartig”, meinte der Steirer.

Nun sei es aber Zeit für Neues. “Ich kann jetzt an anderer Stelle für unseren Sport mehr bewirken, und wer mich kennt weiß, mit welcher Energie ich an die neue Aufgabe herangehen werde”, betonte der Nachfolger von Philipp Trattner. Letzterer wechselt als Leiter der Sektion Sport ins Kabinett von Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Schrittwieser fungierte bereits seit Oktober 2015 als ÖBV-Sportdirektor, von 2001 bis 2005 betreute er die Männer-Nationalmannschaft.

Sein Erbe in Kapfenberg tritt mit Coffin ein Mann mit glorreicher Bulls-Vergangenheit an, zwischen 2001 und 2004 wurde der Spielmacher mit dem Club viermal Meister. Zuletzt betreute der 47-Jährige Mattersburg in der zweiten Liga. “Wir sind sehr froh, mit Mike einen Top Mann für dieses Amt gewinnen zu können”, erklärte Kapfenberg-Obmann Oliver Freund. “Er war der Wunschkandidat für uns alle, und wir sind uns ganz sicher, dass die Bulls mit ihm weiter auf Erfolgskurs segeln werden.”

