Bund zieht sich aus WBIB zurück, Haftung fällt weg

Bundeshaftung von 500 Mio. Euro wird gestrichen - © APA

Die Wohnbauinvestitionsbank (WBIB) dürfte zwar nicht abgeschafft werden, allerdings wird der Bund keine Haftungen für die WBIB übernehmen. “Die WBIB wird in die Wohnbaustruktur der Länder integriert”, so das Finanzministerium am Montag in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Damit wird die Haftungsübernahme des Bundes für Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) gestrichen.