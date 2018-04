Bundesheer am Golan – Ex-Soldat: “Befehl lautete: nicht einmischen”

In der Diskussion um die neun Syrer, die offenbar von österreichischen Blauhelmen am Golan in den Tod geschickt wurden, springt nun ein ehemaliger Bundesheer-Soldat seinen Kollegen zur Seite. “Der Befehl lautete: nicht einmischen”, sagte Markus H. den “ Salzburger Nachrichten ” (SN) am Samstag. Wenn sie die Syrer gewarnt hätten, wären sie selbst “auf der Abschussliste der Bewaffneten gestanden”.