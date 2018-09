Bundesheer beginnt Aufräumen in der steirischen Gasen

Arbeiten werden mehrere Wochen dauern - © APA (FF-GASEN.AT)

Rund 50 Pioniere des Bundesheeres beginnen am Montagnachmittag ihre Arbeiten in der von Unwetter stark betroffenen Gemeinde Gasen im oststeirischen Bezirk Weiz. Sie werden mit dem Bau einer sogenannten Bailey-Brücke im Ortskern starten. Diese soll noch am Abend fertig sein, schilderte Pressesprecher Gerhard Schweiger auf APA-Nachfrage. Die Arbeiten werden mehrere Wochen in Anspruch nehmen.