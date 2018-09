Bundesheer-Boot auf Donau gekentert: Zwei Mädchen wiederbelebt

Ein Boot ist gekentert. - © APA/Herbert Pfarrhofer/Archiv

Ein Bundesheer-Boot ist am Samstagvormittag auf der Donau bei Hainburg (Bez. Bruck an der Leitha) in Niederösterreich gekentert. Zwei Mädchen mussten in der Folge reanimiert werden, teilte Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium auf APA-Anfrage mit.