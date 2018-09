Bundesheer ist größter Lehrlingsausbilder des Bundes

Das Bundesheer sei damit der größte Lehrlingsausbilder im Bundesdienst, sagte Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) in einer Aussendung am Donnerstag. Allein in der Steiermark gebe es zurzeit 46 Lehrlinge in elf verschiedenen Berufssparten u.a. Luftfahrzeugmechanik und Elektronik, Elektrik, Betriebslogistik und Kraftfahrzeugtechnik.

“Behaltefrist” im Bundesheer gesetzlich vorgeschrieben

Nach Beendigung des Lehrverhältnisses kommt jeder Lehrling als Vertragsbediensteter in die gesetzlich vorgeschriebene “Behaltefrist”. Rund 45 Prozent jener Lehrlinge, die die Lehrabschlussprüfung positiv absolviert haben, konnten in ein Dauerdienstverhältnis übernommen werden. Leider sei dies nicht für alle möglich. Sämtlichen Abgängern werde aber die Möglichkeiten einer militärischen Laufbahn durch ein “Lehrlingsmentoring” angeboten. Darüber hinaus gebe es auch Unterstützung beim Umstieg in eine andere Bundesdienststelle oder in die Privatwirtschaft.

