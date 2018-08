Bundesheer kürt beste Schützen in Glanegg

Bei den Meisterschaften traten Soldaten aus ganz Salzburg an.

Die Sieger beim Schießen mit dem Sturmgewehr 77

Beim Schießen mit dem Sturmgewehr 77 wurden zuerst zehn Schuss in sechs Minuten abgegeben, danach wurden in einer Schnellfeuerserie weitere zehn Schuss in nur einer Minute auf das 200 Meter entfernte Ziel abgegeben. Trotz Handicaps holte sich Amtsdirektor Johann Windhofer von der Heeres-Munitionsanstalt Buchberg mit 193 Ringen den Sieg. Windhofer verlor bei einem Arbeitsunfall 2004 seinen rechten Arm knapp unter dem Ellenbogen. “Hut ab vor dieser Leistung”, heißt es dazu in einer Aussendung des Bundesheeres.

Bei den Damen holte sich den Sieg Wachtmeister Sylvia Steiner vom Führungsunterstützungsbataillon 2 mit 185 Ringen.

Pistole 80: Steiner holt zweiten Titel

Mit der Pistole 80 wurde auf eine Distanz von 25 Metern geschossen. Den Sieg bei den Pistolenschützen holte sich Offiziersstellvertreter Stefan Zorn vom Truppenübungsplatz Hochfilzen mit 93 Ringen vor Vizeleutnant Martin Wimmer und Stabswachtmeister Celal Keles. Mit 88 Ringen sichert sich Wachtmeister Sylvia Steiner ihren zweiten Titel.

Mannschaftswettkampf

Im Mannschaftswettbewerb mussten vier Schützen eine 200-Meter-Laufstrecke absolvieren und zehn Schuss auf ein 200 Meter entferntes Ziel abgeben. Neuer Bereichsmeister ist die Mannschaft “Militärkommando Salzburg” mit den Vizeleutnanten Albert Tschurtschenthaler, Bernhard Machatschek, Wolfgang Riedlsperger und Offiziersstellvertreter Franz Dieplinger.

Waldner be Siegerehrung in Glanegg

Der neue Militärkommandant Salzburgs, Brigadier Anton Waldner, freute sich über die Erfolge der Soldaten und ließ es sich nicht nehmen, die Siegerehrungen vorzunehmen. Brigadier Waldner erklärte: “Das Schießen ist eine der Kernkompetenzen des Soldaten. Daher sind gerade solche Meisterschaften wichtig, um diese Fähigkeiten zu festigen und zu verbessern.”