Bundesheer: ÖVP gegen Kunaseks Vorschlag zu längerem Grundwehrdienst

Die ÖVP hat der Idee von Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ), den Wehrdienst von sechs auf acht Monate wieder zu verlängern, eine Absage erteilt. Eine Änderung sei nicht im Regierungsprogramm vorgesehen, betonte Wehrsprecher Michael Hammer am Samstag in einer Aussendung. Es sei weder “sinnvoll” noch “richtig, jetzt in das System einzugreifen”.