Bundeskanzler Kurz trifft britische Premierministerin May

May empfängt Kurz in der Downing Street - © APA (AFP/POOL)

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trifft am Montag in London mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammen. Das Gespräch in der Downing Street 10, bei dem das Thema Brexit im Mittelpunkt stehen wird, ist für 17.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ) angesetzt. Kurz reist aus Irland an, wo er am Sonntagabend mit seinem Amtskollegen Leo Varadkar zusammenkam.