Bundeskanzler Kurz wird in Israel empfangen

Kanzler Kurz wird von Bildungsminister Faßmann begleitet - © APA (AFP/Archiv)

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am Sonntag zu einem dreitägigen Besuch in Israel erwartet. Ziel der Reise ist die Intensivierung der bilateralen Beziehungen. Der israelische Boykott von FPÖ-Ministern wirft einen Schatten auf sie. Kurz wird am Montag Premier Benjamin Netanyahu und am Dienstag Präsident Reuven Rivlin treffen.