Bundesliga im LIVETICKER: Red Bull Salzburg beim WAC gefordert

Salzburg hat bislang das Punktemaximum eingefahren. - © Red Bull / GEPA

Red Bull Salzburg peilt im Auftritt in Wolfsberg eine weitere Bestmarke an. Holt die Rose-Elf am Samstag (LIVETICKER ab 17 Uhr) beim WAC alle drei Zähler, wäre es der neunte Sieg im neunten Saisonspiel. Der Start-Rekord von Rapid aus der Saison 1987/88 wäre damit übertroffen. Die Kärntner bauen ihrerseits ebenfalls auf eine überdurchschnittliche Ausbeute und wollen mutig agieren.