Bundesliga im LIVETICKER: Red Bull Salzburg in Altach gefordert

Marco Rose und sein Team startete mit vier Siegen in Bundesliga-Saison und kassierte dabei nur ein Gegentor. Außerdem kommt es zum Duell der Top-Torjäger: Munas Dabbur und Hannes Aigner erzielten bislang jeweils vier Tore. Kein Spieler traf in dieser Saison bislang häufiger.

“Sie sind sehr gut organisiert, spielen viel mit Fünferkette und sind dabei dennoch auch in der Lage, fußballerisch Akzente zu setzen”, warnt Rose. “Sie haben bei Rapid und in Graz gepunktet, zu Hause aber zwei Mal eher knapp und unglücklich verloren. Deshalb wissen wir, dass wir in Altach wieder eine sehr gute Leistung brauchen.”