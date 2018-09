Bundesliga im LIVETICKER: Salzburg empfängt Rapid Wien

Der Auftakt in die Europa League war also – zum ersten Mal seit 2013 – wieder von einem Sieg gekrönt. Es schaut gut aus, dass man in Gruppe B, in der Celtic Glasgow sein Spiel gegen Rosenborg Trondheim mit 1:0 gewann, zum sechsten Mal den Aufstieg ins Sechzehntelfinale schafft. “Heute sind wir glücklich, aber es ist nicht viel passiert. Wenn wir jetzt keine Punkte mehr holen, wird es schwer”, meinte Erfolgstrainer Marco Rose am Donnerstagabend mit einem Augenzwinkern.

LIVE: Meister gegen Rekordmeister

Der Deutsche weiß, dass nach dem Duell in Leipzig kaum Zeit zum Durchschnaufen bleibt. “Am Sonntag wirst du schon wieder abgefragt und musst wieder deine Leistung abrufen. Nicht mit 80, sondern mit 100 Prozent gegen Rapid Wien.”