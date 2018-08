Bundesliga: Mattersburg gegen Salzburg im LIVETICKER

“Mattersburg wirft gegen uns immer alles rein und ist bereit, über Grenzen zu gehen. Man trifft da immer auf einen sehr kompakten Gegner, der extrem fleißig verteidigt und viele Leute hinter dem Ball hat”, warnt Salzburgs Trainer Marco Rose. “Und dann lauern sie auf eine der wenigen Situationen, um umzuschalten und gefährlich vors Tor zu kommen.”

Besonderes Spiel für Smail Prevljak

Für Bullen-Stürmer Smail Prevljak wird es ein besonderes Match, schließlich verbrachte er die vergangene Saison als Leihspieler mit 16 Toren sehr erfolgreich beim kommenden Gegner. “Dieses Jahr in Mattersburg war für mich wichtig, und ich bin dem Trainer und dem Verein sehr dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben”, betonte Prevljak.

Mattersburg ist heiß auf Salzburg

Die Burgenländer sind ebenso erfolgreich in die Saison gestartet wie Salzburg, stehen im Cup in der zweiten Runde und haben den Liga-Auftakt in Altach mit 3:2 gewonnen. Nun wartet auf die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner die erste große Bewährungsprobe.