Bundespräsident bricht zu Staatsbesuch nach Jordanien auf

Staatsbesuch wird drei Tage dauern

Bundespräsident Alexander Van der Bellen bricht am Dienstag, begleitet von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und einer Wirtschaftsdelegation, zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Jordanien auf. Er wird dort am Mittwoch mit König Abdullah II. zusammentreffen und ein österreichisch-jordanisches Wirtschaftsforum eröffnen. Am Donnerstag wird Van der Bellen das Flüchtlingslager Zaatari besuchen.