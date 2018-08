Bundesregierung startete Online-Fragebogen zur EU-Reform

Blümel bittet um zahlreiche Teilnahme - © APA

Neben der EU-Kommission will auch die Bundesregierung mit einer Umfrage ergründen, welche EU sich die Bürger wünschen. Ein Fragebogen mit vier Fragen ist dieser Tage auf der Homepage des Bundeskanzleramts freigeschaltet worden. “Bitte beteiligt euch zahlreich. Es geht um unsere gemeinsame Zukunft in unserer gemeinsamen Union”, appellierte Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) in einem Facebook-Video.