Bunte Vielfalt amerikanischer Illustration im designforum

Und so hängen die großformatigen Arbeiten von insgesamt 16 Künstlern gerahmt an den Wänden, der ursprüngliche Kontext tritt in den Hintergrund. “Während Illustratoren in Österreich viele unterschiedliche Stile beherrschen müssen, weil der Markt so klein ist, geht es in den USA vor allem um die Unverwechselbarkeit”, erklärte Diamond am Montag bei einem Pressetermin. Und so hat er von jedem Illustrator zumindest zwei Werke ausgesucht, um sie in der Schau zu präsentieren. So werden Handschriften verdeutlicht, der künstlerische Charakter ebenso.

So sind etwa gleich mehrere Arbeiten der aus Hongkong stammenden und in Los Angeles arbeitenden Künstlerin Victo Ngai zu sehen, in denen sie sich mit fernöstlicher Perspektive der Darstellung von Tieren wie dem Leoparden oder einem Pferd widmet. Auf handgemachte, dreidimensionale Charaktere und im Nachhinein händisch bearbeitete Fotos setzt wiederum Chris Sickels (Red Nose Studio), der hauptsächlich im Animationsbereich und in der Kinderbuchillustration arbeitet. Tran Nguyen aus Vietnam, die ebenfalls in den USA lebt, schafft ihre verrätselten Acryl- und Buntstiftzeichnungen nicht nur für Ausstellungen in Galerien, sondern arbeitet auch für den World Wildlife Fund oder das Smithsonian Magazine.

Für seine Cover-Illustrationen des “Time”-Magazines ist Tim O’Brien bekannt, der in Wien unter dem Titel “Stormy” Donald Trump zeigt, der als ruhender Pol dem Sturm trotzt. Ein anderes Bild zeigt Pop-Ikone Beyoncé im Limonen-Outfit. Ganz auf Schwarz-Weiß-Grafiken hat sich Armando Veve verlegt, der unter anderem in der “New York Times” veröffentlicht.

Aus Stoffresten setzt die junge Künstlerin Zharia Shinn jene Porträts zusammen, denen in der Mitte des Ausstellungsraums besonders viel Raum gegeben werden. Für die bunten Porträts von Frauen aus ihrer Familie greift sie auf Fundstücke zurück und setzt so die Sichtbarkeit von afroamerikanischen Frauen auf kräftige Art und Weise in Szene, wie sie im APA-Gespräch erläuterte. Im Rahmen der Ausstellung finden auch einige Workshops statt. So wird Zharia Shinn bereits morgen, Mittwoch, Nachmittag gemeinsam mit Interessierten die “Möglichkeiten des Papiers” ausloten.

