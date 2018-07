Burg Oberranna in der Wachau auf Online-Portal zum Verkauf

Burg Oberranna in der Wachau wird um fünf Millionen Euro verkauft - © APA (willhaben)

“Ritterliche” fünf Millionen Euro muss man hinlegen, wenn man die derzeit auf “willhaben” zum Verkauf stehende Burg Oberranna in der Wachau erstehen will. Das aufwendig restaurierte Gemäuer werde unter dem Motto “Residieren in einer geschichtsträchtigen Ritterburg” beworben, teilte die Online-Plattform am Sonntag mit. Zuletzt wurde das Anwesen noch als Hotel mit Ferienappartements geführt.