Burgenländerin knackte Doppeljackpot und gewann 2,5 Mio.

Eine Spielteilnehmerin aus dem Burgenland hat mit des Computers Hilfe einen Lotto-Dreifachjackpot verhindert: Sie kam am Mittwoch per Quicktipp als einzige zu den “sechs Richtigen” und knackte damit den Doppeljackpot im Alleingang. Dieser Sologewinn schlug sich mit rund 2,5 Millionen Euro zu Buche, berichteten die Lotterien am Donnerstag.