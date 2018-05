Burgenlands LH Niessl begrüßt verlängerte Grenzkontrollen

Niessl betonte die Wichtigkeit der Grenzkontrollen - © APA

Die Kontrollen an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien werden um ein weiteres halbes Jahr bis 11. November fortgesetzt. Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) begrüßt die Verlängerung, teilte er am Samstag mit. “Solange die Schengen-Außengrenzen nicht entsprechend gesichert sind, müssen die Binnengrenzen gesichert werden”, betonte Niessl in einer Aussendung.