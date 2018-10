Junger Mann am Untersberg vermisst

Am 25. September machte sich Kay K. aus dem deutschen Rastatt (Baden-Württemberg) mit dem Wagen seines Vaters auf den Weg in Richtung Salzburg. Das bestätigt die Polizei Berchtesgaden am Montag im Gespräch mit SALZBURG24. Einem Freund soll er gesagt haben, dass er ein paar Tage am Untersberg in Salzburg verbringen wolle. Bereits seit einer Woche ist in der Stadt Salzburg ebenfalls eine 15-Jährige vermisst (wir haben berichtet).

Bursch vermisst: Handy ausgeschaltet

Zwei Tage später brach dann der Kontakt zu ihm ab, am 5. Oktober meldete ihn seine Familie als vermisst. Seitdem fehlt von dem Bursch jede Spur. Eine Handypeilung sei nicht möglich, da das Mobiltelefon ausgeschaltet sei, heißt es seitens der Polizei. Da der Untersberg sowohl in Bayern, als auch in Salzburg liegt, kooperieren die Einsatzkräfte. In Salzburg wird ebenfalls nach Kay K. gesucht, erklärt Polizeisprecherin Verena Rainer gegenüber S24.

Suche nach Kay K. auf Facebook

Auf Facebook hat die Mutter des Vermissten einen Aufruf gestartet. Darin erklärt sie, dass er zuletzt mit einem Mercedes Kombi in silbermetallic unterwegs war. Der Aufruf wurde bereits über 1.200 Mal geteilt (Stand Montag, 10.00 Uhr).