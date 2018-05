Bursch flüchtet vor Polizei mit gestohlenem Moped

Der Bursch versuchte vergeblich zu flüchten. Er wird angezeigt. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag alarmierten Zeugen die Polizei, weil Jugendliche in Salzburg-Maxglan mit gestohlenen Mopeds hantierten. Als die Polizisten vor Ort ankamen, flüchtete einer der Burschen mit dem Moped, im Bereich der Gaswerkgasse kam es zur Kollision mit einem Einsatzfahrzeug. Der 16-Jährige stand unter Drogeneinfluss.