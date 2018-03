Bursch mit Schuhlöffel verprügelt: Schwer verletzt

Der Bursch verprügelte den 16-Jährigen mit einem metallenen Schuhlöffel. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Mit einem metallenen Schuhlöffel hat ein Bursch am Bahnhof in Vöcklabruck (Bez. Vöcklabruck) einen 16-Jährigen verprügelt. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen im Kopfbereich. Grund dafür soll Rache sein: Der 16-Jährige soll den Burschen in der Vergangenheit beleidigt und geschlagen haben.