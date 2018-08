Burschen in der Alten Donau ertrunken: Tote waren Cousins

Die Rettungskräfte konnten die Burschen nur mehr tot bergen - © APA

Bei zwei am Donnerstagnachmittag in der Alten Donau in Wien-Donaustadt ertrunkenen Burschen handelt es sich um Cousins. Die beiden britischen Staatsbürger indischer Herkunft im Alter von 15 und 19 Jahren wohnten in London. Sie waren mit ihren jeweiligen Familien zu Besuch bei Verwandten in Wien, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Freitag.