Über 100 Autos aufgeknackt: Prozess in Salzburg

Die Autoknacker waren vor allem in der Stadt Salzburg unterwegs. (Symbolbild) - © APA/Helmuth Fohringer

Vier Männer haben sich am Donnerstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen 100 Autoeinbrüchen verantworten müssen. Der Staatsanwalt warf ihnen insgesamt 106 Taten in unterschiedlicher Beteiligung vor, wobei sechs Fakten Einbrüche in Keller, einen Container und einen Imbisstand betreffen. Teilweise sind die vorgeworfenen Taten beim Versuch geblieben.